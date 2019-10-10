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10.10.19 16:31

Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало боевых действий турецкой армии в Сирии.

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Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию МИД выразил в комментарии размещенном на официальном сайте МИД,

В комментарии отмечается: "В Украине внимательно следят за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии. Хотим напомнить, что конфликт в Сирии продолжается не один год.

Одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии есть позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Мы ожидаем, что СБ ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле".

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