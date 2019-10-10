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10.10.19 17:32

Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС (обновлено)

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский воин.

Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Позже стало известно имя погибшего бойца.

"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб наш побратим старший матрос Юрий Владимирович Волк. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - написали в пресс-службе 36 бригады.

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Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС 01

Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС 02

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