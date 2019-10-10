Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Нового времени Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время своей пресс-конференции к моему удивлению Президент Владимир Зеленский не в первый раз обрушился с критикой на НВ. Зеленский сказал, что НВ владеет чех Томаш Фиала, и допустил, что нужно запретить иностранцам владеть медиа в Украине. То есть Ахметову, Левочкину и Коломойскому можно, а Ньюзвику, Форбсу и Фиале нельзя. Если это произойдёт, Украина станет в один ряд с Россией, где параноидальные поиски агентов влияния Запада привели к запрету участия иностранцев в СМИ", - отметил журналист.

"Я понимаю, что неприятно читать и слушать о себе критику. Но это неотъемлемая часть работы президента в любой демократической стране. Во многом благодаря свободе слова и нещадной критике предыдущего президента Петра Порошенко и его окружения - в том числе и нами - Зеленский собственно и стал президентом с результатом в 73%. Победил он и благодаря тому, что полгода со своим сериалом не сходил с экранов телеканала 1+1, которым владеет бизнесмен Игорь Коломойский. Президент интересовался, какой паспорта/паспорта у Коломойского? Он может быть удивлен, когда узнает ответ. Может получиться, что он победил на выборах благодаря немалому вкладу медиа, которым владеет иностранный гражданин", - подчеркнул главред НВ.

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"Мне кажется, президент Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа. Ведь он работает президентом всего пару месяцев. Впереди еще четыре непростых года. Несмотря на этот не первый выпад, мы остаемся полностью открытыми для членов команды Зеленского как в исполнительной власти, так и в парламенте. Мы не будем обижаться и будем отмечать успехи и достижения Президента и его команды. И мы, конечно же, продолжим критиковать и делать расследования, нравится это кому-то или нет. Право на свободу слова нам пока еще дает Конституция", - резюмировал Сыч.