Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.10.19 17:03

Главная военная прокуратура проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса Президента, - ГПУ

Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.

Главная военная прокуратура проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса Президента, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100