"Кого я назначил из родственников?" - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Как передает Цензор.НЕТ, спор возник во время пресс-марафона.

"Кого я назначил из родственников? Это серьезный вопрос!" - ответил Зеленский.

Когда журналистка пыталась уточнить, что речь идет о муже главного бухгалтера "Вечернего квартала", Зеленский перебил ее.

"Нет. Это очень серьезный вопрос! Кого я назначил из родственников? Вы прожили 30 лет в стране кумовства и сейчас мне такое говорите, после чего я должен встать и уйти. Так, кого из родственников я назначил?" - заявил президент, вместо того, чтобы позволить журналистке договорить.

Во второй раз президент также перебил журналистку и отметил: "фамилию моего родственника назовите!" На возражения, что это не его родственник, а одноклассницы, Зеленский добавил "спасибо вам за блиц".

До этого президента спросили о муже его одноклассницы Александре Завитневиче, который возглавляет оборонный комитет Верховной Рады. Журналист отметил, что Завитневич пропускает заседания парламента и комитета, председателем которого он является.

Тогда Зеленский заявил о том, что знал Завитневича еще до того, как он женился на однокласснице президента. По словам главы государства, саму одноклассницу не видел очень давно, потому что она уехала из Кривого Рога.

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