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10.10.19 17:26

"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пресс-марафон своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Он считает, что после заявления Зеленского об отсутствии давления разговоры об импичменте должны прекратиться.

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Об этом американский лидер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - привел Трамп цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News.

От себя он добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

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