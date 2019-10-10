В краткосрочной перспективе открытие рынка земли не даст роста ВВП, - замглавы Всеукраинского аграрного совета Соколов

Об этом он сказал во время земельных дебатов "Каким путем пойдет Украина", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Соколов отметил, что считает ошибочным утверждение о том, что открытие рынка земли поможет росту ВВП.

"Аграрии уже сегодня вытягивают уже все деньги, отвлекают их от инвестиций, потому что нужно будет покупать землю. И не важно дадут им кредит под 10 или 5 процентов… Поэтому первое, что мы должны понять - в краткосрочной перспективе никакого роста ВВП не будет. Будет наоборот, потому что наш аграрный сектор до сих пор развивается за счет собственных денег. И мы в ближайшее время получим сокращение инвестиций и аграрного производства", - отметил Соколов.

Он считает, что на старте рынка земли нужно сделать так, чтобы с рынка "не ушли и не потеряли землепользование те хозяйства, которые имеют наибольшую добавленную стоимость".

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