Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он лицо Одессы и сам из Одессы", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, кого он хотел бы видеть мэром Одессы.

По его словам, мэр такого "непростого" города, как Одесса должен быть уважаемый человек.

"Лицом такого города должен быть тот, кого всего уважают. Поэтому я сказал честно про Андросова. Пусть люди сейчас ходят по Одессе и говорят: "Иди в мэры, президент тебя поддерживает". Уверен, что люди также поддержат", - подытожил Зеленский.

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Александр Андросов - коренной одессит, украинский телеведущий, продюсер, ведущий программы "Что? Где? Когда?" на ряде украинских телеканалов. Является основателем и одним из руководителей компаний в сфере теле-, радиовещания "Афина +", "Студия Игра-Украина", "Игра-Украина" и в сфере торговли "Магмас". Также Андросов является одним из основателей интеллектуального клуба "Эрудит" им. В. Я. Мороховского.