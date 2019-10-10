Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб

Об этом он сказал во время земельных дебатов "Каким путем пойдет Украина", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте, если мы говорим о популяризации среднего класса, чтобы их было там не миллионы, но десятки тысяч, чтобы были фермерами и могли этим заниматься на своей земле. Понятно, что там, где будут фермеры, там будет село, традиции. Государство - это язык, традиции. А сегодня 70% страны - это земли сельскохозяйственного призначення. Поэтому наибольшая для меня боязнь, и почему я говорю, и почему мы дискутируем, это когда нашим государством будут владеть люди не нашей национальности и будут диктовать нам условия и правила, как нам жить", - сказал Голуб.

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