Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Об этом заявил представитель Национального реестра рекордов, появление которого на минуту прервало общение президента с прессой, информирует Цензор.НЕТ.

"Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 5 часов нас коллеги-журналисты не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились", - сказал представитель Национального реестра рекордов.

"Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить, чей, превышен как минимум на 45 минут. И, судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до 9-10, наверное, работать", - добавил он.

"Вы же знаете, как я не люблю награды. Но спасибо вам", - ответил Зеленский, принимая свидетельство об установлении рекорда.

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До сегодняшнего дня одной из самых длительных в истории считалась пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко. В феврале 2017 года он отвечал на вопросы полусотни журналистов на протяжении 7 часов 21 минуты. Самая длинная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 4 часа 40 минут. В США рекорд принадлежит конгрессвумен от Юты Энид Уолхолтц, которая в 1995 году общалась с прессой более 4,5 часов.