18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак

Об этом он сказал во время земельных дебатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Там состоялась бедность и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.

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Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".

"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн ​​гражданам Украины", - отметил он.

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