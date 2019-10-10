18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак

Об этом он сказал во время земельных дебатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Там состоялась бедность и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.
Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".
"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн гражданам Украины", - отметил он.