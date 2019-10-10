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10.10.19 18:52

18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак считает, что 18 лет моратория на покупку земли привели к бедности в украинском селе.

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Об этом он сказал во время земельных дебатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Там состоялась бедность и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.

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Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".

"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн ​​гражданам Украины", - отметил он.

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