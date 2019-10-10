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10.10.19 18:59

Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным обсуждать закон об особом статусе Донбасса. По его мнению, следует сначала услышать пожелания "той стороны".

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Об этом он заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что там гуманитарные вопросы. Я знаю, что будет подниматься вопрос языка, чтобы они там имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много компромиссов гуманитарных, о которых мы можем говорить для общества и будем решать", - предположил Зеленский.

Президент считает, что ряд вопросов будет снят автоматически благодаря проходящей в Украине децентрализации.

"Есть очень много условий которые, я знаю, раньше относились к закону об особом статусе. Но они, мне кажется, сами собой решатся за того, что решила страна идти по пути децентрализации. То есть, там очень много вопросов, я думаю, снимутся. Сам пакет законов о децентрализации в Украине решает многие из этих вопросов", - сказал глава государства.

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"Я думаю, что будут еще вопросы, сопряженные с особенностью отношений временно оккупированных территорий с Российской Федерацией. Я уверен, что с той стороны мы будем слышать это. Давайте услышим. Знаете, иногда лучше молчать, чем говорить. Поэтому давайте услышим, а потом будем принимать решение", - предложил президент.

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