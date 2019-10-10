Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти

"Господин Портнов не имеет никакого отношения к Офису и нашей власти. Что он делает, как он живет и какие у него дела… я действительно не знаю", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не располагает информацией о наличии каких-то уголовных производств, открытых в Украине в отношении Портнова.

"Фигурирует ли он в каких-то уголовных делах или он в розыске? Я спросил. Мне сказали: наверное, нет. Нет, поэтому он – свободный человек, он гражданин Украины", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что не связывает возвращение Портнова в Украину со своей победой на выборах президента.

"Связано ли это с моей победой? Уверен, что нет. Совпадение ли это? Не знаю", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что не следит за постами Портнова в социальных сетях и за его обращениями в Государственное бюро расследований.

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