В команде мне нужны мощные профессионалы, у меня их не так много, - Зеленский о Богдане

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей. Сейчас - очень сложный период в моей команде", - пояснил Зеленский.

Президент считает, что самому Богдану сейчас нелегко из-за того, что его имидж связан с Коломойским.

"На него идет воздействие, начиная с господина Коломойского, что он там, он с ним, он решает какие-то его проблемы... Деталей у нас с вами нет. И более того - доказательств никаких нет. ... Да, он был адвокатом. Это прежняя жизнь. Сейчас он работает на государство", - сказал Зеленский.

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"Мы сегодня говорили о Богдане, мы говорили споры и разговоры о Юле Мендель, еще говорили о господине Рябошапке. Мы еще будем много с вами говорить о моей команде. Но это моя команда. И если они не нарушают закон, и они профессионалы, они должны работать на государство. Они не зарабатывают никаких денег, хотя до этого в своих профессиях они зарабатывали большие деньги. Вы же знаете, господин Богдан - не бедный человек, богатый человек. Но сейчас - ноль. Сейчас - только профессия", - добавил президент.

На вопрос о том, уволит ли он Богдана, если журналисты докажут, что тот нарушает закон, Зеленский ответил так: "Если нарушает? Докажите, докажите. Да, он уволится, если нарушает закон. Давайте".

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