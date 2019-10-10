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10.10.19 20:39

Антикоррупционный суд арестовал имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей"

10 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва. В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления госзакупок.

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Напомним, 4 октября следственный судья ВАКС уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности. В частности, он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

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