Дело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский

Об этом он сказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Если я расскажу по делу Шеремета, я сорву спецоперацию. Как можно больше коммуницировать, если я вам говорю, что нужно немного подождать. Если до определенного срока не будет итогов, то будут увольнения", - сказал Зеленский о ходе расследования.

На уточняющий вопрос о том, до какого срока должны быть итоги расследования, президент ответил "Не знаю".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".