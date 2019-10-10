После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение, - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После разведения сил должно следовать выполнение других положений по безопасности Минских договоренностей, а именно - вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей", - заявил он.

Дипломат отметил, что договоренность о разведении сил 7 октября в Петровском и Золотом не было выполнено из-за осуществленных накануне обстрелов со стороны российских вооруженных формирований. Учитывая это нарушение с российской стороны, начало отвода был перенесено на 7 дней, в течение которых на этих участках должна сохраняться тишина.

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Цимбалюк подчеркнул, что в первую очередь на Донбассе нужно обеспечить безопасность, что является предпосылкой для создания необходимой среды для начала избирательного процесса и проведения местных выборов на территории ОРДЛО в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.