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10.10.19 21:18

В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция. ФОТО

10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ривненского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи ГУНП.

Как пояснил хозяин полицейским, что около трех ночи он услышал подозрительный звук, впрочем этому не придал значения, поскольку решил, что это могла быть петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению".

В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция 01
В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция 02

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