В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.





На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ривненского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи ГУНП.

Как пояснил хозяин полицейским, что около трех ночи он услышал подозрительный звук, впрочем этому не придал значения, поскольку решил, что это могла быть петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению".







