"Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

Об этом украинский лидер заявил журналистам во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ Евгения Кузьменко.

Приводим текст беседы президента с корреспондентом дословно.

Кузьменко: "Господин президент, сколько я пишу о политике - всегда каждый президент, начиная с Кучмы, обещал найти заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе и наказать их. Но каждый новый президент находил общий язык с господином Кучмой, с господином Пинчуком, и эта круговая порука тянулась много лет. Что мы видим сейчас? Господин Пукач, весьма вероятно, в ноябре этого года по кассационной жалобе может выйти на свободу".

Зеленский: "Вы уверены?"

Кузьменко: "Может выйти, может. Это не уверенность, это достоверность".

Зеленский: "Я имею в виду, вы эту информацию где-то получили. Может, вы скажете, где мне ее получить?"

Кузьменко: "Это опасения многих журналистов, моих коллег".

Зеленский: "Ок".

Кузьменко: "Далее. Вы общаетесь с господином Пинчуком. И говорят, скажем так, что в вашей фракции тоже есть его люди. И Леонид Кучма от вашего имени подписывает документы в Минске. Господин президент, вы хотели новых лиц, новых дел. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь положить край этому делу, найти заказчиков, чтобы был справедливый приговор?"

Зеленский: "Господин Кучма в этом деле ... Мне очень сложно вам ответить. Вы говорите, что я охотно общаюсь с господином Пинчуком. Я не знаю, я просто общаюсь. Я с людьми общаюсь просто в целом. Я не понимаю характеристику, что такое "охотно"..."

Кузьменко: "Это люди, по которым уже много лет существуют подозрения по делу Гонгадзе. Почитайте просто тома судебных дел и тома расследований журналистов".

Зеленский: "То есть, скажите, в этом деле с господином Гонгадзе, фигурирует там господин Пинчук?"

Кузьменко: "Господин Пинчук там не фигурирует, но он является зятем..." (второго президента Украины Леонида Кучмы, которого журналисты-расследователи называют вероятным заказчиком убийства Георгия Гонгадзе. - Ред.).

Зеленский: "Для меня достаточно. Я с вами согласен. Я общаюсь с господином Пинчуком, вы знаете, по каким вопросам. Они открыты. Больше мне не о чем общаться. Это была история, там, с квартирами, и так далее. И все. Я с вами согласен, что надо поставить точку в деле господина Гонгадзе. Я готов помогать. Я не могу вам сказать, как все вам говорили, что да, мы это сделаем. Я просто не знаю, сейчас... Просто я не знаю, на какой стадии это дело".

Кузьменко: "Такое впечатление, что вы над этим даже не рассуждали. А это - вопрос, который просто становится определяющим для многих президентов".

Зеленский: "Смотрите, я вам отвечаю откровенно. Я не занимаюсь всеми уголовными делами - так и есть. Я с уважением отношусь к господину Гонгадзе и к памяти, связанной с этим украинским журналистом. Вы мне задали вопрос. Я обязательно обращу на это внимание. Для меня приоритетнее сегодня вопрос прекращения войны. И, простите, если я вас этим обидел, но я говорю всегда правду. Мы будем рассматривать вопросы мертвых. И это правда. Это правда, к сожалению. И я должен помогать этому - ок, я готов. Но вы меня должны понимать. Да, но я думаю сначала о живых в своих шагах. Я вам об этом откровенно говорю. Дело Шеремета, дело Гонгадзе, дело Гандзюк - для меня это сложные, серьезные дела, но на одном уровне. Я не знал лично этих людей, всех троих. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому для меня нет приоритета, когда мы говорим о Шеремете, или о Гандзюк Екатерине, или о господине Гонгадзе. Но если меня спрашивают о господине Шеремете, я откровенно сказал, что я там вижу конец. Здесь я не видел. И я готов этот вопрос поднимать. Я вам сказал честно. В целом убийство журналистов и общественных деятелей - это трагедия для страны. И если эти уголовные дела не заканчиваются, и не осуждены убийцы, это плохо в целом для имиджа нашей страны. И, как вы правильно отметили, тем более, когда это дело тянется 20 лет. Это, в целом, позор".