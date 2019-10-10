Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой", - сказал Блок после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко 10 октября в Киеве.

По словам Блока, он объяснял эту ситуацию парламенту Нидерландов.

"Мы имели тесный контакт перед обменом ... Государственный прокурор Нидерландов имел возможность допросить Цемаха, и мы очень ценим это", - заявил Блок.

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Глава МИД Нидерландов также добавил, что ценит конструктивную роль Украины в рамках Совместной следственной группы, расследующей дело о катастрофе MH17.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

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Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.