Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный валютный фонд требует, чтобы были рыночные цены. Для нашей страны - это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы их уменьшаем. Это и есть наша задача. Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством, и мы договаривались: если мы откроем рынок и если у нас будут рыночные цены, процент на оплату коммунальных тарифов от дохода семьи должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", - сказал президент.

Зеленский отметил, что прожиточный минимум в 2020 году должна увеличиться.

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"Человек никогда не будет платить 50-80% от своего дохода или дохода семьи за коммуналку. Мы работаем над некоторыми вещами, чтобы тарифы уменьшились", - подчеркнул он.