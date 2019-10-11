Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли

Об этом во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимать закон в том виде, который не устраивает украинцев, не устраивает селян, принимать и подписывать в этом виде мы не будем… В этой редакции закона не будет", - сказал президент.

При этом Зеленский указал на два недостатка законопроекта – неурегулирован вопрос с продажей земли иностранцам и возможность концентрации в одних руках до 200 тыс. га земли.

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"Концентрация - это неправильно. Есть такие области, где у нас будет три фермера на всю область. Это снова будет монополия. Это ошибочно. Это обсуждалось с фермерами, обсуждалось с нашим премьер-министром. Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев – эти две главные вещи", - сказал он.

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