Зеленский об авиасообщении с РФ: "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал президент.

Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".

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"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.

Напомним, 3 апреля 2019 года Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные полеты в Россию. Это произошло после того, как народный депутат Юрий Бойко и политик, кум Путина Виктор Медведчук слетали в Москву и провели там "переговоры" по газовым вопросам.