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11.10.19 08:43

Со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, не теряя себя, - Зеленский об МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нацелен находить выгодный дружеский формат отношений с Международным валютным фондом, без ущемления интересов Украины.

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"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но в любой момент вы знаете, что можно сделать. Только встать и стукнуть кулаком по столу - с этого диалог не начинается, так его можно закончить", - добавил он.

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Зеленский отметил, что МВФ "это больше о деньгах", а он - "больше об эмоциях", и считает, что диалог нужно начинать именно со второго.

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