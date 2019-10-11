"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский

"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что в современном мире о такой "сделке" рано или поздно все равно станет известно.

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Президент Украины заявил, что верит заверениям Трампа в поддержке Украины.

"Но это жизнь. И может быть всё не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины, и мы узнаем об этом, то это будет плохой сигнал не только для нас и для США", - отметил он.