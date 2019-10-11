Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил вчера во время пресс-марафона.

На вопрос журналистки российского издания, рассматривает ли Зеленский возможность первыми сделать какие-то шаги навстречу РФ для нормализации отношений, президент ответил: "Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу".

Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".

"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас нет. Ваш внутренний конфликт, сами решайте" и так далее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - отметил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул: "Людей же обменять нужно".

"Там же не только наши граждане, там же и граждане Российской Федерации у нас. Поэтому обмен нужен ... Условия об обмене ни с чем не должны быть связаны. Потому что это о людях ", - сказал Зеленский.

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