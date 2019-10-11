В оккупированном Крыму проукраинского активиста Приходько отправили в СИЗО на два месяца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объединение "Крымская солидарность", Приходько будет находится в СИЗО до 10 декабря 2019 года.

Такую меру пресечения избрал подконтрольный оккупационной власти суд Крыма.

Сам Приходько настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.

"У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать ... Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда ... Пусть отпечатки снимут по всему. Это моя мастерская, она открытой оставалась, туда кто угодно мог зайти", - заявил он в суде.

Напомним, 10 октября Олега Приходько задержали российские силовики в аннексированном Крыму. Его обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега Приходько - Любовь Приходько.

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