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11.10.19 09:52

Ко мне никто не обращались за какими-либо документами по импичменту Трампа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с американской стороны к нему никто не обращался за какими-либо документами в связи с возможной процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

зеленский,трамп

"Я не получал никакой информации по поводу каких-либо документов. Ко мне никто не обращался. Мне кажется, что это очень странно, чтобы США обращались к президенту другой страны предоставить какие-либо документы", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним,  24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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