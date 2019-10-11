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11.10.19 10:09

Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", - Зеленский о назначении глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть кандидаты, которые соглашаются быть главой государственной областной администрации при условии, что будут зарабатывать "как могут".

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10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него проблемы с назначениями глав областных государственных администраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Такая сложная ситуация с губернаторами! Я вам не могу даже… Без любого влияния. Мне показывают одного-двух человек на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", – сказал он.

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Он добавил, что некоторые соглашаются, но при условии, что будут зарабатывать "как могут".

"Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, что это ответственность. И это моя проблема – губернаторы. Я знаю", – отметил президент.

Он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.

"Как только я начинаю рассматривать кого-то на должность губернатора, сразу столько грязи льется на этого человека. Вот такая ситуация с Харьковом. Там у меня два человека. Грязь льют все: местные, не местные, СМИ. Потому что кланы борются, они не хотят ничего терять. В Сумах у меня есть только один парень", – добавил Зеленский.

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