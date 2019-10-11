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11.10.19 10:44

"Считаю, что они правильно сделали", - Зеленский о бойкоте украинской делегацией сессии ПАСЕ

Будет ли новый состав украинской делегации принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока не решено.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным шагом бойкот украинской делегацией заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Я считаю, что они правильно сделали – таково мое отношение. Но мы понимаем, что Совет Европы – это площадка, где обсуждаются очень важные международные отношения. Сейчас, как я знаю, формируется другой состав этой делегации, а будет ли этот состав принимать участие в ближайшее время, я пока не могу сказать, мы еще будем обсуждать этот вопрос", – заявил президент.

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Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста. 30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

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