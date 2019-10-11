Ночью трое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин на Тернопольщине. В области введен план "Сирена", - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По данным полиции, 11 октября октября в 3:46 в дежурную часть Гусятинского отделения полиции поступило сообщение о преступлении в городе Хоросткив.

"Владелица ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику фирмы убийством, вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи. Вынести сейф с драгоценностями ворам не удалось", - сказано в сообщении.

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С места происшествия подозреваемые поехали в сторону села Сухостав Гусятинского района Тернопольской области.

Приметы злоумышленников: одеты в темную одежду, передвигаются на автомобиле марки Audi, частичный номерной знак ВО 86 **, серебряного цвета.

Работники полиции обращаются к жителям города и области, если кто-либо заметил похожий автомобиль, сообщить по телефонам (0352) 27-12-28, 0677047884, 0676547619. Анонимность гарантируется.