Я не уверен, что скажу своему помощнику Ермаку свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что не намерен давать показания в США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Вы хотите, чтобы президент Украины давал показания в американском суде? Я президент независимой страны. Я не нарушал ни одного закона в Украине, я не нарушал международного законодательства. Я как президент Украины не понимаю, о чем должен давать показания в другой стране. И почему я должен своими показаниями так или иначе... Почему меня должны использовать для влияния на результаты будущих выборов? Мне это непонятно, и я не уверен, что скажу своему помощнику (Андрею Ермаку. - Ред.) свидетельствовать там. Хорошо, я могу уволить помощника, тогда я не буду нести ответственности, или любого из моей команды, если этот человек хочет – почему бы и нет? Пожалуйста", – заявил глава государства.

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Напомним, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.