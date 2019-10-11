Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

"Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - заявил он.

Ткаченко добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

"С моей точки зрения, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно уже на длительный период", - отметил нардеп.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Вчера, во время пресс-марафона, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нардеп Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

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