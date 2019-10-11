Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свободы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, по каким причинам Хорошковский посещал Офис президента, бывший чиновник подчеркнул, что является частным лицом, так как у него "нет ни одной публичной позиции", одновременно на уточнение относительно цели встреч с Зеленским заявил: "Ну вы же задавали президенту это вопрос? .. Мои позиции такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже".

Журналисты поинтересовались, какие отношения у него с президентом: или они дружат, или Хорошковский, учитывая политический опыт, дает советы молодому высокопоставленному, на что тот сказал: "Когда-то мы вместе работали, если вы помните".

Относительно планов по возвращении в Украину заниматься бизнесом или возвращаться в публичную политику, экс-глава СБУ сказал: "Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать".

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж