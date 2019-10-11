"Укрзализныця" активно отходит от влияния Дубневичей и прочих фамилий, - Кравцов

Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".
"Очень активно отходит (УЗ от влияния братьев Дубневичей. - Ред.). Тут вопрос в том, что пример Дубневичей самый яркий, об этом знали все. Но таких "дубневичей" в УЗ не мало", - отметил он.
По словам Кравцова, процесс "отхода от влияния фамилий" занимает определенное время.
"На сегодня мы стараемся максимально отходить. Повторюсь, это займет определенное время, но это неизбежно", - добавил он.
Глава правления УЗ также отметил планы изменить стандарты, которые были прописаны под единого производителя.
"Мы не можем запретить принимать участие в тендерах компаниям, которые могут быть связаны с Дубневичами. Но условия должны и будут конкурентными. И мы надеемся, что УЗ получит совсем другие условия по цене", - сказал Кравцов.
Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте здесь.