Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.10.19 11:29

Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что его не устраивает регламент работы Верховной Рады и его нужно менять.

Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Об этом он сказал в общении с журналистами во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. И я не могу на это повлиять. Я не понимаю, почему так долго нужно говорить. Изменилось все. ИТ, инновации, мы скорее, мы не ждем встречи неделю, мы звоним, письма не пишем - мы пишем смс ... ", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

Он добавил, что регламент ВР нужно менять.

"Действительно такие мы пришли люди - в турборежиме хотим менять страну. Честно, и поэтому, как я уже говорил, есть реальные ошибки. Ошибки можно исправлять", - сказал Зеленский.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100