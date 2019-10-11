Volkswagen Т4 столкнулся с рейсовым автобусом на Черниговщине: пострадали 10 человек, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В с. Ольшана Ичнянского района, по ул. Славянской, на закругленном участке дороги в 10 ч. 22 мин. 10 октября водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки "І-VAN" сообщением "Ичня-Прилуки", в котором находились 23 пассажира. В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пятеро пострадавших госпитализированы в Ичнянскую районную больницу, еще пятеро направлены на амбулаторное лечение.