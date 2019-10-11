В базе данных остаются 942 ДНК-профиля неидентифицированных погибших на Донбассе, - МВД

Об этом сообщается в ответ департамента коммуникации МВД на соответствующий запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"... помещены ДНК-профили 942 неопознанных трупов из зоны проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил", - говорится в ответе.

Указывается, что в целом в Украине на учете более 1600 ДНК-профилей неидентифицированных погибших.

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Отметим, что военные поисковики пытаются идентифицировать тела погибших в Донецкой и Луганской областях. Как рассказывал координатор гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" подполковник Михаил Котелевский, с 2014 по 2018 годы спасателям удалось вывезти из зоны боевых действий в Донбассе 1,5 тысячи тел и останков украинских военных. Поисковые работы проводятся совместными усилиями, в том числе и представителями гражданского сектора и Красного Креста.