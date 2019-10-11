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11.10.19 12:12

Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус

Ежегодная выручка от экспорта вооружений государственным концерном Укроборонпром составляет $400 миллионов.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио НВ сообщил генеральный директор компании Айварас Абромавичус.

"Две трети оборота "Укроборонпрома" - это продажа на экспорт. Одна треть - поставка вооружения нашим вооруженным силам. На свободный рынок мы продаем вооружения всего лишь примерно на $400 миллионов в год", - заявил он.

По словам Абромавичуса, Российская Федерация является ключевым конкурентом Украины на ряде рынков.

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Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром. До этого он занимал должность главы Наблюдательного совета компании.

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