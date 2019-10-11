Глав трех сельсоветов на Киевщине будут судить за разворовывание 2,4 млн при ремонте дорог

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Так, следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен. Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства обвинительные акты относительно причастных лиц будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее главам Новопетровского, Новоселковского и Хотяновского сельских советов было сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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