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11.10.19 12:44

В госбюджет конфискуют более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты, - НАПК

Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Так, рассмотрев поступившие от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции материалы по привлечению к ответственности физического лица, нарушившего установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост Президента Украины, суд признал лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискации в пользу государства всей суммы взноса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт совершения административного правонарушения выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата. Постановление вступило в законную силу.

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