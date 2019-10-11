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11.10.19 12:45

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины. - Ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - отметил Путин.

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По его словам, наемники РФ уже якобі дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - еще раз подчеркнул президент РФ.

"Здесь нужно проявление политической воли", - уверен Путин.

"Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил Путин.

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