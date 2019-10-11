Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

Журналист спросил, "не превратились ли Свинарчуки, как вы их называли, снова в Гладковских?" - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Нет, не превратились. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Скоро вы это услышите и увидите результат, насколько я знаю и насколько информация, которая есть у меня, реальна", – сказал президент.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".