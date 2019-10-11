Почти 50% прокуроров уже написали заявления на переаттестацию, - ГПУ

Об этом сообщает пресс служба ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 10 октября 2019 г., то есть через неделю после начала приема заявлений от прокуроров на прохождение аттестации и переводе на работу в новые органы прокуратуры, 5640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от общего количества прокуроров в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего заявлений написали прокуроры Луганской области и Военной прокуратуры объединенных сил, в кадровых служб которых поступили заявления от 98,8% и 91,3% прокуроров соответственно.

Кроме того, значительное количество прокуроров подали заявления в кадровые службы Военной прокуратуры Западного региона Украины (86%), кадровые службы органов прокуратуры Хмельницкой (86%), Херсонской (83%) и Полтавской (80%) областей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 3 октября 2019 № 221 "Об утверждении Порядка прохождения прокурорами аттестации", прием заявлений о намерении пройти аттестацию открыт с 4 октября 2019 г. и продлится до 18:00 15 октября 2019 г.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и доброчестности.