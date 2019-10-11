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11.10.19 13:41

Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал случаи кнопкодавства депутатов из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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"Ну я думаю, что людей можно один раз простить, здесь ничего страшного нет", — отметил президент во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское

В отношении депутатов "Слуги народа" Сергея Литвиненко и Елены Копанчук, которых поймали на кнопкодавстве, Зеленский сказал, что "они очень сильно извинялись, плакали и сказали: это наша большая ошибка, такого не будет".

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По словам президента, "Слуга народа" и в частности вицеспикер Руслан Стефанчук готовят законопроект об ответственности за неперсональное голосование.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук (СН), Сергей Литвиненко (СН) и Александр Ковалев (внефракционный) "кнопкодавили" в парламенте.

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