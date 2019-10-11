Кабмин работает над созданием единого реестра госслужащих, - Дубилет

"Госслужащих сейчас более 240 тыс. Но другое дело, что есть много людей, которые получают зарплату из бюджета и не являются госслужащими. Одно из ключевых заданий, стоящих передо мною и перед Госагентством госслужбы - создать Единый реестр госслужащих. Потому что сейчас нет информации о том, сколько людей и где работает", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Дубилета, в настоящее время осуществляется сбор информации ото всех администраций о количестве людей, состоящих на госслужбе.

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По его словам, создание такого реестра позволит создать вокруг него единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации каких-либо видов обучения, централизованного оповещения и пр.