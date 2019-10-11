В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на международном форуме Salzburg Europe Summit в австрийском Зальцбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не может быть исторических причин (для оправдания силовой смены границ. - Ред.): "Это когда-то принадлежало мне". Не может быть причин, связанных с вероятной угрозой меньшинствам. Как не может быть и причины, связанной с ощущением безопасности : "Я должен осуществить интервенцию, потому что не чувствую себя в безопасности". Если взять один из этих аргументов, или все три, а они использовались Россией в связи с конфликтом в Украине, то я назвал бы вам сотни мест в Европе, где сегодня также могла бы начаться война. Таких аргументов не должно быть. Суверенитет страны и незыблемость границ этой страны являются основой сотрудничества в Европе!" - заявил он.

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Брок подчеркнул, что со времени Хельсинкского заключительного акта существует желание иметь Европу, построенную на основе международного права.

"А международное право предусматривает суверенитет народа, то есть, возможность самостоятельно решать - каким образом и в каком направлении двигаться. Как и нерушимость границ каждого суверенного государства", - добавил он.

Экс-председатель комитета Европарламента по иностранным делам напомнил, что независимость и единство Украины были поддержаны в 1991 году абсолютным большинством жителей страны, включая Крым и Донбасс, и это решение "подтверждалось политически в дальнейшем во время каждых выборов, в том числе в Крыму, пока там могли быть свободные выборы, чего после 2014 года уже нет".