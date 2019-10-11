Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я обещал прекратить войну на Востоке и возобновить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши усилия, 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. И это не просто мое собственное мнение как гражданина. Это позиция украинского народа, которую я как президент всегда буду отстаивать и защищать. Донбасс - это Украина и там должен господствовать мир. Должно произойти полное прекращение огня, возврат всех наших пленных, вывод иностранных вооруженных формирований. Установление контроля над государственной границей", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что выборы на Донбассе должны состояться исключительно по украинскому законодательству под присмотром "не пулеметов, а международных наблюдателей".

По словам Зеленского, возврат Крыма станет следующим вызовом перед Украиной.

"Хочу в который раз всех убедить. Никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине. Наша позиция получит ощутимую силу благодаря крепкому фундаменту из нескольких вещей. Это - грамотная и взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния Украины", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу, - ОП. ФОТО