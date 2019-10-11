Офис Президента неделю не может рассмотреть обращение крупнейшего порта, - профсоюз

Об этом сообщают "Українські Новини".

"В понедельник 7 октября мы уже проводили митинг возле Офиса Президента, передали главе государства обращение. Есть риск остановки грузоперевозок по железной дороге. Высшее руководство АО "Укрзализныця" руками Одесской железной дороги фактически блокирует работу Николаевского порта: не подписывает разрешений на выход тепловозов на пути общего пользования, уклоняется от проведения технического осмотра тепловозов, не выдает разрешения на ремонт тепловозов, то есть осуществляет все возможные действия, которые в итоге приведут к остановке работы порта. Прошло четыре дня. Как нам стало известно, наше обращение канцелярией даже не расписано. То есть на уровне чиновников идет игнорирование серьезной проблемы. Президента, подозреваем, просто не ставят в известность о том, что происходит в Николаевском порту", - заявляет руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков.

По словам Панюкова, конфликт с "Укрзализныцей" вызван тем, что частный оператор "ООО "Сисайд Терминал" стал конкурентом государственного монополиста. Пока это единственный в Украине частный оператор, который работает в портах, используя для этого пути, принадлежащие в том числе АО "Украинская железная дорога". По мнению профсоюзного лидера, в "Укрзализныце" не хотят, чтобы успешный опыт переняли и другие государственные порты, а потому пытаются уничтожить предприятие. В частности, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже четыре месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами оператора.

"В "Укрзализниыце" катастрофическое положение, они растеряли вагонный парк, а тот, что остался, используется неэффективно, острейший дефицит тяги, отток квалифицированных кадров, коррупция. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, они с помощью административного ресурса и давления хотят разрушить систему внутренних перевозок в порту, которая сегодня работает как часы без каких-либо нареканий со стороны стивидоров. Мы работаем семь лет, только за последние три года общая сумма инвестиций в государственное имущество составила более 30 млн гривен. Разработали собственное уникальное программное обеспечение, которое не имеет аналогов в Украине, и имеем полную поддержку со стороны стивидоров, которые заинтересованы в том, чтобы процесс доставки-уборки вагонов проводился без задержек", - утверждает профсоюзный лидер.

Издание напоминает, что профсоюз оператора Николаевского порта уже обращался к Зеленскому с обращением, утверждая, что работа порта в ближайшее время может быть парализована и призывая вмешаться в ситуацию.