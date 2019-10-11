Фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения, - "Крымская солидарность"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

Прокурор в прениях обратился к суду признать крымских татар мусульман виновными и назначить им лишение свободы сроком:

- Алиеву Муслиму - по ч.1 ст.205.5 -17 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 лет лишения свободы, а всего 20 лет лишения свободы.

- Бекирову Инверу - по ч.1 ст.205.5 -17, 5 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 лет лишения свободы, а всего 20,5 лет лишения свободы.

- Куку Эмир-Усеину - по ч.2 ст.205.5 -8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы.

- Сируку Вадиму по ч.2 ст.205.5 - 8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы.

- Джеппарову Арсену - по ч.2 ст.205.5 - 7 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 8 лет лишения свободы, а всего 13,5 лет лишения свободы.

- Алимову Рефату - по ч.2 ст.205.5 - 7,5 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 8,5 лет лишения свободы, а всего 14,5 лет лишения свободы.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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